Главу ДНР Пушилина заочно приговорили к 15 годам колонии на Украине

Фото: телеграм-канал "Пушилин Д. В."

Украинский суд заочно приговорил главу ДНР Дениса Пушилина к 15 годам колонии. Об этом сообщается в телеграм-канале офиса генерального прокурора государства.

Киев обвинил Пушилина в коллаборационизме и посягательстве на территориальную целостность Украины. В офисе генпрокурора добавили, что главу ДНР приговорили к лишению свободы с конфискацией имущества.

Ранее украинский суд Сумской области заочно приговорил к 12 годам тюрьмы военного блогера Юрия Подоляка, который проживает в России. Мужчину признали виновным в оправдании действий РФ. Приговор предполагает конфискацию имущества и лишение права занимать определенные должности в течение 15 лет.

До этого заочный приговор на Украине получила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. Ее обвинили в коллаборационизме и оправдании действий российской стороны. Женщина получила 11 лет лишения свободы.

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