27 декабря, 15:37Политика
Главу ДНР Пушилина заочно приговорили к 15 годам колонии на Украине
Фото: телеграм-канал "Пушилин Д. В."
Украинский суд заочно приговорил главу ДНР Дениса Пушилина к 15 годам колонии. Об этом сообщается в телеграм-канале офиса генерального прокурора государства.
Киев обвинил Пушилина в коллаборационизме и посягательстве на территориальную целостность Украины. В офисе генпрокурора добавили, что главу ДНР приговорили к лишению свободы с конфискацией имущества.
Ранее украинский суд Сумской области заочно приговорил к 12 годам тюрьмы военного блогера Юрия Подоляка, который проживает в России. Мужчину признали виновным в оправдании действий РФ. Приговор предполагает конфискацию имущества и лишение права занимать определенные должности в течение 15 лет.
До этого заочный приговор на Украине получила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. Ее обвинили в коллаборационизме и оправдании действий российской стороны. Женщина получила 11 лет лишения свободы.
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