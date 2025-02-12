Суд избрал основателю IT-компании iSpring Ускову запрет определенных действий

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Суд Йошкар-Олы избрал основателю IT-компании iSpring Юрию Ускову запрет определенных действий, отказав при этом в домашнем аресте, по делу о мошенничестве с земельными участками. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Матвея Цзена.

Вместе с тем, как уточнила объединенная пресс-служба судов Марий Эл, глава администрации Оршанского района республики, который был задержан по тому же делу, по которому проходит и Усков, освобожден. Инстанция отказала в удовлетворении ходатайства следователя о заключении его под стражу.

В релизе не указывается имя главы района, однако как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет об Александре Плотникове, который был задержан 10 февраля.

О задержании Ускова рассказал вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. По его словам, Ускова арестовали 10 февраля в Марий Эл по подозрению в мошенничестве. Мужчину обвиняют в попытке заработать на покупке участка земли в местной деревне в 2013 году. На этой земле, заявил депутат, задержанный построил жилье для своих сотрудников.

Чиновник также уточнил, что направил обращение председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой взять расследование под личный контроль, чтобы справедливость "восторжествовала".

Даванков обратил внимание, что Усков регулярно жертвует на благотворительность в помощь бойцам СВО миллионы, а также занимается общественной деятельностью.

В свою очередь, Бастрыкин поручил руководителю СУ по Республике Марий Эл А. В. Рычкову доложить ему об основаниях возбуждения и ходе расследования уголовного дела. В ведомстве уточнили, что региональный главк СК возбудил уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

