Бастрыкин поручил разобраться в истории с задержанием предпринимателя в Марий Эл

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ по Республике Марий Эл А. В. Рычкову доложить ему об основаниях возбуждения и ходе расследования уголовного дела о мошенничестве с земельными участками в республике. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, сообщает пресс-служба СКР.

"Ситуация получила широкое распространение в публичном пространстве, в том числе озвучено намерение обратиться к главе ведомства с просьбой разобраться в ситуации", – добавили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что региональный главк СК возбудил уголовное дело по признакам преступления по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере").

В преступлении подозреваются предприниматель и глава одного из муниципальных образований. Речь, в частности, идет об основателе IT-компании iSpring Юрии Ускове, уточнял ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.

Усков якобы попытался заработать на покупке участка земли в одной из деревень региона в 2013 году. В действительности на этой территории задержанный построил жилье для своих сотрудников, сказал Даванков. Депутат уверен, что в Марий Эл Ускова знают как настоящего патриота, который "вкладывает в малую родину, а не пытается ее растащить".

Ситуацией также заинтересовался спикер ГД Вячеслав Володин, который поручил главе думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василию Пискареву разобраться с арестом Ускова. Володин добавил, что задержанный много сделал для своего региона, включая постройку школы.

