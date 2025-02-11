Володин поручил разобраться с задержанием предпринимателя Ускова в Марий Эл

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Спикер ГД Вячеслав Володин поручил главе комитета по безопасности и противодействию коррупции Василию Пискареву разобраться с арестом основателя IT-компании iSpring Юрия Ускова в Марий Эл. Об этом сообщает ТАСС.

Тема с задержанием Ускова была поднята во время пленарного заседания парламента руководителем партии "Новые люди" Алексеем Нечаевым.

"Мы вот только что поддержали Алексея Геннадьевича, поэтому со своей стороны, пожалуйста, направьте обращение как председатель комитета по безопасности тем, кто принял решение в Марий Эл в отношении человека, который многое сделал и создал школу, а ему там вспомнили историю 12-летней давности. Надо разобраться", – подчеркнул Володин.

О задержании Ускова рассказал вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. По его словам, Ускова арестовали 10 февраля в Марий Эл по подозрению в мошенничестве. Мужчину обвиняют в попытке заработать на покупке участка земли в местной деревне в 2013 году. На этой земле, заявил депутат, задержанный построил жилье для своих сотрудников.

Чиновник также уточнил, что направил обращение председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой взять расследование под личный контроль, чтобы справедливость "восторжествовала". Даванков обратил внимание, что Усков регулярно жертвует на благотворительность в помощь бойцам СВО миллионы, а также занимается общественной деятельностью.