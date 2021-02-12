Суд отложил заседание по делу Навального о клевете на ветерана

Фото: пресс-служба Бабушкинского суда

Мировой суд Бабушкинского района Москвы отложил процесс в отношении Алексея Навального по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны.

"В слушаниях объявляется перерыв, следующее заседание назначается на 16 февраля", – постановила судья Вера Акимова.

Ветеран Игнат Артеменко в пятницу отказался от своего дальнейшего участия в судебном заседании по делу Навального о клевете, в связи с этим показания ветерана были зачитаны прокурором.

Дело о клевете возбудили из-за комментариев к видео, на котором ветеран выступил в поддержку изменений в Конституции России. В конце августа суд решил приостановить процесс из-за болезни Навального. В январе Навальный вернулся из Германии в РФ и его задержали.

На прошлом заседании прокурор Екатерина Фролова сказала, что Навальный умышленно распространил сведения, порочащие ветерана. В свою очередь Навальный не признал свою вину и заявил, что не знает и никогда на знал ветерана Артеменко.

2 февраля Навальному было заменено условное наказание на реальный срок по делу "Ив Роше". Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. Навальному засчитают время пребывания под домашним арестом. В результате в колонии он проведет 2 года и 8 месяцев.