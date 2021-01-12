Суд отложил допрос журналиста Голунова по делу о подброшенных ему наркотиках

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Мосгорсуд отложил до 18 января допрос журналиста Ивана Голунова. Он ранее был признан потерпевшим по делу о фальсификации доказательств бывшими полицейскими, сообщает Агентство "Москва".
По данному делу проходят Игорь Ляховец, Акбар Сергалиев, Максим Уметбаев, Роман Феофанов и Денис Коновалов. Сейчас в СИЗО первые четверо, а Коновалову избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.
Бывшим сотрудникам правопорядка предъявили официальное обвинение. Из него следует, что правоохранители подбросили наркотические вещества Голунову по карьерным мотивам, рассчитывая на повышение показателей. Свою вину в преступлении признали двое фигурантов дела.
В июне 2019 года полицейские для незаконного привлечения Голунова к уголовной ответственности подложили наркотики в рюкзак журналиста и в его квартиру. В результате была сфальсифицирована оперативно-разыскная деятельность. Журналиста обвиняли в незаконном сбыте наркотиков.
Голунова задержали в центре Москвы 6 июня. Вечером 8 июня столичный суд поместил журналиста под домашний арест. 11 июня уголовное дело в отношении журналиста было прекращено за отсутствием доказательств.
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