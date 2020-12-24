Двое экс-полицейских признали вину по делу Голунова

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Двое экс-полицейских – Денис Коновалов и Максим Уметбаев – признали вину по делу о подброшенных наркотиках журналисту Ивану Голунову. Об этом сообщает РИА Новости.

Коновалов во время заседания свою вину признал полностью, а Уметбаев это сделал лишь частично. Последний заявил, что считает себя виновным только в том, что дал пощечину Голунову. Остальные фигуранты дела – Игорь Ляховец, Роман Феофанов и Акбар Сергалиев – свою вину не признали.

По данным следствия, в июне 2019 года сотрудники полиции для незаконного привлечения Голунова к уголовной ответственности подложили наркотические средства в рюкзак журналиста и в его квартиру. Сообщалось также, что правоохранители допустили еще несколько процессуальных нарушений.

В СИЗО содержатся все обвиняемые, кроме Коновалова, который находится под домашним арестом. Он дал изобличающие показания на Ляховца, который, по его словам, приказал ему подбросить наркотики Голунову.

Дело против Голунова вызвало широкий общественный резонанс. Позже в ходе расследования было установлено, что участие журналиста в совершении преступления доказать невозможно. Обвинения с него были сняты.