Мосгорсуд ужесточил наказание фигурантам дела о покушении на убийство женщины в 2020 году

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Мосгорсуд ужесточил наказание двум фигурантам уголовного дела о покушении на убийство женщины в 2020 году. Об этом пресс-служба столичной прокуратуры написала в телеграм-канале.

Установлено, что директор частной школы Василиса Маслова в ноябре 2019 года на почве ревности решилась на убийство жены мужчины, с которым состояла в романтических отношениях. Для этого она привлекла своих бывших учеников Николая Фролова и Ирину Погарченко.

В начале января Погарченко наблюдала за потерпевшей, которая шла от станции метро "Сокол" к себе домой. Одновременно Фролов и Маслова, заранее переодевшись, приехали на улицу Шверника. Там они напали на нее, Фролов нанес ей множественные ранения острым предметом.

После этого злоумышленники на автомобиле Масловой уехали на ее дачный участок, где сожгли одежду и избавились от орудия преступления. Благодаря своевременно оказанной медпомощи потерпевшая осталась жива.

В апреле 2024 года суд приговорил Маслову к 9 годам лишения свободы, Погарченко – к 4 годам 6 месяцам, Фролова – к 5 годам.

Сейчас решением Мосгорсуда осужденному Фролову срок наказания усилен до 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а Погарченко – до 6 лет лишения свободы в колонии общего режима. Приговор суда вступил в законную силу.

Ранее суд приговорил 37-летнего Ивана Демехина, обвиняемого в покушении на убийство бывшей супруги, к 8,5 года колонии строгого режима. Инцидент произошел 29 апреля в ТЦ на улице Святоозерской в Москве.

В примерочной между парой произошел конфликт, в результате которого осужденный нанес ножом жене множественные удары. Затем он скрылся с места преступления, а потерпевшая была госпитализирована.