Ростовский суд прекратил производство по делу о гибели 13 пациентов ковидной больницы

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Советский районный суд Ростова-на-Дону прекратил производство по делу о гибели пациентов в ковидном госпитале. Об этом сообщает ТАСС.

Трагедия произошла в октябре 2020 года. В городской больнице № 20 из-за отсутствия кислорода скончались 13 пациентов.

В отношении заместителя главного врача по технике и хозяйственной части Анны Коленовой было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 1 статьи 293 Уголовного кодекса РФ.

"Суд постановил прекратить производство по уголовному делу и уголовное преследование в отношении Коленовой на основании пункта 3 части 1 статьи 24 УПК РФ в связи истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности", – указали в суде.

Подчеркивается, что постановление суда не вступило в законную силу.

Ранее вирусолог Павел Волчков предположил, что новая волна коронавируса в России может начаться в период после 21 октября. При этом специалист подчеркнул, что серьезных всплесков заболеваемости ожидать не приходится.

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