В Москве выявили 880 случаев заболевания COVID-19 за сутки

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

За последние 24 часа в столице выявили 880 случаев заболевания COVID-19. Данные предоставил Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

В Москве за сутки госпитализировали 170 человек. За 24 часа выздоровел 2 541 гражданин, при этом 22 скончались.

В общей сложности с начала пандемии в столице выявили 3 213 628 заболевших. Из них 3 018 787 человек выздоровели, а 46 301 скончались.

Ранее сообщалось, что в России впервые с 3 августа выявили менее 15 000 случаев заражения COVID-19 за сутки. За последние 24 часа в стране было выявлено 13 970 случаев инфицирования COVID-19, госпитализировали 2 506 человек.

Выздороветь удалось 31 509 жителям РФ, скончались 109 пациентов. Всего с начала эпидемии в РФ было выявлено 21 232 963 случая заражения.

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