Экс-помощника главы Россельхознадзора осудили на 12 лет за педофилию

Фото: 123RF/skycinema

Бывшего помощника главы Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Дмитрия Натарова приговорили к 12 годам колонии строгого режима. Об этом сообщили в телеграм-канале прокуратуры Москвы.

Экс-помощника главы Россельхознадзора признали виновным по частям 1 и 2 статьи 135 ("Совершение развратных действий лицом, достигшим 18 лет, в отношении лица, достигшего 12 лет, но не достигшего 14 лет, а также в отношении лица, не достигшего 16 лет") и части 6 статьи 290 УК РФ ("Взятка, в особо крупном размере").

Помимо лишения свободы, суд также назначил 44-летнему Натарову штраф в двукратном размере суммы взятки, то есть на сумму 18,8 миллиона рублей, с лишением права занимать должности на госслужбе сроком на 10 лет.

Приговор в законную силу еще не вступил.

Ранее суд в Егорьевске отправил под стражу 46-летнего местного жителя, обвиняемого в серии преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. По имеющимся данным, мужчина на протяжении года за деньги вступал в половой контакт с детьми 10–13 лет. Когда об этом узнали родители детей, они немедленно обратились в полицию.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении двух или более несовершеннолетних").