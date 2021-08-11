Экс-глава кабмина Северной Осетии и министр туризма республики арестованы

Фото: пресс-служба Басманного районного суда

Обвиняемых в растрате 180 миллионов рублей бывшего главу правительства Республики Северная Осетия-Алания Сергея Такоева, министра туризма Алана Диамбекова и гендиректора Осетинского завода автомобильного и тракторного электрооборудования Аиду Габараеву отправили в СИЗО. Решение вынес Басманный суд Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

"В отношении фигурантов дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 10 октября", – говорится в сообщении.

Также стороне защиты отказано в удовлетворении ходатайств об избрании более мягкой меры пресечения, в том числе домашнего ареста, запрета определенных действий или залога.

Уточняется, что решение суда еще не вступило в силу, его можно обжаловать в апелляционной инстанции.

Ранее стало известно, что оперативники задержали бывших главу правительства Северной Осетии Сергея Такоева и министра туризма региона Алана Диамбекова. Такоева и Диамбекова подозревают в растрате. Вместе с ними была задержана и бывший гендиректор Осетинского завода автомобильного и тракторного электрооборудования (ОАО "ОЗАТЭ") Аида Габараева.