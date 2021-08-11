Экс-глава кабмина Северной Осетии и министр туризма республики арестованы

19:15
Фото: пресс-служба Басманного районного суда
Обвиняемых в растрате 180 миллионов рублей бывшего главу правительства Республики Северная Осетия-Алания Сергея Такоева, министра туризма Алана Диамбекова и гендиректора Осетинского завода автомобильного и тракторного электрооборудования Аиду Габараеву отправили в СИЗО. Решение вынес Басманный суд Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
"В отношении фигурантов дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 10 октября", – говорится в сообщении.
Также стороне защиты отказано в удовлетворении ходатайств об избрании более мягкой меры пресечения, в том числе домашнего ареста, запрета определенных действий или залога.
Уточняется, что решение суда еще не вступило в силу, его можно обжаловать в апелляционной инстанции.
Ранее стало известно, что оперативники задержали бывших главу правительства Северной Осетии Сергея Такоева и министра туризма региона Алана Диамбекова. Такоева и Диамбекова подозревают в растрате. Вместе с ними была задержана и бывший гендиректор Осетинского завода автомобильного и тракторного электрооборудования (ОАО "ОЗАТЭ") Аида Габараева.
Задержаны бывшие глава правительства Северной Осетии и министр туризма по делу о растрате
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: