11 июля, 16:47Политика
СК просит перевести генерала Попова из СИЗО под домашний арест
Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Следственный комитет РФ просит перевести бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова из СИЗО под домашний арест, сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Сергея Буйновского.
235-й гарнизонный военный суд рассмотрит соответствующее ходатайство 15 июля.
Попова арестовали 21 мая по обвинению в особо крупном мошенничестве и служебном подлоге. Он будет оставаться под арестом в течение двух месяцев.
Сотрудники СК РФ уже просили суд изменить меру пресечения Попова и перевести его под домашний арест, однако Второй Западный окружной военный суд отказал в ходатайстве следователей. Попова решили оставить в СИЗО. Это было связано с отсутствием оснований для отмены решения первой инстанции.
Следователи считают, что генерал-майор связан с хищением более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, которое произошло в 2023 году. Военно-гражданская администрация Запорожской области закупала их для оказания гуманитарной помощи.
Стоимость материалов превысила 130 миллионов рублей. Они предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения.
Военный суд оставил генерал-майора Ивана Попова в СИЗО