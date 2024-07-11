СК просит перевести генерала Попова из СИЗО под домашний арест

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Следственный комитет РФ просит перевести бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова из СИЗО под домашний арест, сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Сергея Буйновского.

235-й гарнизонный военный суд рассмотрит соответствующее ходатайство 15 июля.

Попова арестовали 21 мая по обвинению в особо крупном мошенничестве и служебном подлоге. Он будет оставаться под арестом в течение двух месяцев.

Сотрудники СК РФ уже просили суд изменить меру пресечения Попова и перевести его под домашний арест, однако Второй Западный окружной военный суд отказал в ходатайстве следователей. Попова решили оставить в СИЗО. Это было связано с отсутствием оснований для отмены решения первой инстанции.

Следователи считают, что генерал-майор связан с хищением более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, которое произошло в 2023 году. Военно-гражданская администрация Запорожской области закупала их для оказания гуманитарной помощи.

Стоимость материалов превысила 130 миллионов рублей. Они предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения.

