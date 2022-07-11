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Общество

13:34

Суд заменил решение о приостановке работы КТК на штраф в 200 тыс рублей

судыобщество

Фото: depositphotos/YGphoto

Краснодарский краевой суд изменил решение нижестоящей инстанции о приостановке работы Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), сообщает РИА Новости.

Уточняется, что меняется постановление Приморского районного суда Новороссийска от 5 июля 2022 года. Наказание решено заменить на штраф в размере 200 тысяч рублей.

Ранее суд в Новороссийске приостановил деятельность компании "КТК-Р" на 30 суток за документарные нарушения по плану ликвидации аварийных разливов нефти. КТК обжаловал это решение.

Документарные нарушения были обнаружены в ходе внеплановой проверки Ространснадзора в начале мая. Спустя месяц компании было выдано предписание об устранении выявленных нарушений в срок до 30 ноября.

В КТК также отметили, что Южное управление государственного морского и речного надзора Ространснадзора обратилось в суд с намерением о приостановлении деятельности на 90 суток, однако требования были удовлетворены частично.

В марте этого года после сильного шторма в Черном море Каспийский трубопроводный консорциум вывел из эксплуатации два из трех существующих выносных причальных устройства из-за обнаружения на них неисправностей. Танкерные отгрузки нефти в связи с ремонтом останавливались.

Ущерб Казахстану из-за ограничения экспорта нефти по причине поломки наливного оборудования КТК был оценен в 220–330 миллионов долларов.

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