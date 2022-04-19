Ущерб Казахстану из-за аварии на КТК оценили в 220–330 миллионов долларов

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Фото: AP Photo
Ущерб Казахстану из-за ограничения экспорта нефти по причине поломки наливного оборудования Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черном море оценивается в 220–330 миллионов долларов, сообщил заместитель премьер-министра республики Ерулан Жамаубаев, которого цитирует РИА Новости.
По его словам, точную цифру пока назвать сложно, так как все зависит от того, за какой срок исправят эти нарушения и будут ли дальше какие-то санкционные меры.
В конце марта после сильного шторма в Черном море Каспийский трубопроводный консорциум вывел из эксплуатации два из трех существующих выносных причальных устройства из-за обнаружения на них неисправностей. Танкерные отгрузки нефти в связи с ремонтом останавливались с 23 по 28 марта. Ремонт причалов может продлиться до двух месяцев.
Ранее первый заместитель руководителя администрации президента Казахстана Тимур Сулейменов сообщил, что страна не будет помогать России в обходе санкций США и Евросоюза. Сулейменов подчеркнул, что хотя Казахстан и является партнером Белоруссии и России, но также связан с международным сообществом. Поэтому в Казахстане намерены избежать вторичных санкций со стороны западных стран.
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