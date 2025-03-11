Соучастники хищения 1,7 млн руб у Волочковой получили от 13 до 18 лет колонии

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Суд в Москве вынес приговор фигурантам дела о хищении 1,7 миллиона рублей у балерины Анастасии Волочковой. Они получили от 13 до 18 лет заключения, сообщается в телеграм-канале прокуратуры Москвы.

По информации ТАСС, генеральный директор брокерской компании QBF Станислав Матюхин приговорен к 17 годам лишения свободы, юрист Евгений Россиев – к 15 годам, директор филиальной сети QBF Владимир Пахомов получил 18 лет колонии. Глава петербургского офиса компании Алексей Голубев проведет в колонии 13 лет.

"От действий злоумышленников пострадали более 150 граждан, ущерб превысил 2 миллиарда рублей", – добавили в столичной прокуратуре.

Обвинение просило суд приговорить руководителей QBF к лишению свободы на сроки от 14 до 20 лет. По версии следствия, подозреваемые предлагали клиентам услуги доверительного управления крупными суммами под высокий процент дохода. После этого деньги потерпевших они присваивали себе.

Сама Волочкова сообщала, что лишилась из-за мошенничества около 2 миллионов рублей. По ее словам, пока она не сделала эту историю публичной, злоумышленники продолжали обманывать пенсионерок.