Высший суд Мадрида окончательно отклонил иск экс-сенатора Пугачева к РФ

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Высший суд Мадрида принял решение окончательно отклонить претензии бывшего сенатора Сергея Пугачева к России. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на текст постановления суда.

Ранее СМИ сообщили, что в июне 2020 года международный арбитраж отклонил требования экс-банкира Пугачева вернуть ему свыше 14 миллиардов долларов. Позднее бывший сенатор захотел оспорить данное решение в Высшем суде Мадрида.

"Этот приговор не предусматривает какое-либо обжалование", – утверждается в постановлении испанского суда.

В 2015 году Пугачев начал международное арбитражное разбирательство против России. Он заявлял о нарушении собственных прав как французского инвестора. В РФ отвергали все обвинения экс-банкира.

Ранее Ранее Верховный суд Нидерландов отменил постановление о выплате РФ более 50 миллиардов долларов бывшим акционерам компании. Кроме того, дело ЮКОСа было возвращено в Апелляционный суд Амстердама.

В июне 2021 года Верховный суд Нидерландов признал приемлемой кассационную жалобу Москвы на решение Апелляционного суда Гааги о взыскании в пользу экс-акционеров ЮКОСа 57 миллиардов долларов.

Изначально арбитраж постановил взыскать с России 50 миллиардов долларов, однако позднее Окружной суд Гааги отменил данное постановление. В феврале текущего года Апелляционный суд Гааги вновь обязал РФ к выплатам по иску. В Минюсте РФ подчеркнули, что с учетом пеней сумма выросла на семь миллиардов долларов.