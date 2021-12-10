В США приговорили к 4 годам тюрьмы россиянина Кошкина за киберпреступления

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Суд в Соединенных Штатах приговорил к четырем годам тюрьмы россиянина Олега Кошкина за киберпреступления. Об этом со ссылкой на представителя суда сообщает ТАСС.
Виновным по делу о работе над криптосервисом, который позволяет скрывать вредоносное программное обеспечение, Кошкин был признан еще в июне этого года. Он проходит по делу Петра Левашова и вместе с ним обвиняется в содержании крупной бот-нет сети, которая нацелена на кражу персональных данных.
По данным следствия, Кошкин помогал Левашову в разработке системы, позволяющей шифровать вредоносное ПО.
В конце июля суд в штате Коннектикут приговорил Левашова к уже отбытому тюремному сроку, поскольку счел наказание достаточным и три последующих года россиянин будет находиться под наблюдением.
Ранее сообщалось, что в США за мошенничество в киберпространстве приговорили к десяти годам тюремного заключения россиянина Александра Жукова. Его также обязали выплатить компенсацию в размере 3,8 миллиона долларов за причиненный ущерб.
До этого суд Южного округа Калифорнии приговорил гражданина России Кирилла Фирсова к 2,5 года лишения свободы за управление сайтом, который оказывал услуги киберпреступникам. В частности, продавал личные данные о кредитных картах, телефонах и номерах соцстраховки.
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