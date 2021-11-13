Россиянина Дубникова задержали в Амстердаме по запросу США

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Фото: depositphotos/jo_poker
Россиянина Дениса Дубникова задержали в Нидерландах по запросу Соединенных Штатов. Об этом сообщил его адвокат Аркадий Бух, передает ТАСС.
Уточняется, что это связано с обвинениями в отмывании денег в интересах киберпреступников.
По словам юриста, Дубников не намерен признавать вину. В случае признания виновным в США россиянину может грозить до 20 лет тюрьмы.
Как указал адвокат, защита намерена настаивать на том, что Дубников действовал в полном соответствии с российским законодательством и не знал, откуда пришли деньги.
Бух также подчеркнул, что обвинения американской стороны пока не предъявлены в полном объеме. Юрист уточнил, что США вправе так делать, до момента, пока Дубникова не привезут на территорию Штатов.
Ранее сообщалось, что суд в США приговорил к десяти годам тюремного заключения за мошенничество в киберпространстве россиянина Александра Жукова. Его также обязали выплатить компенсацию в размере 3,8 миллиона долларов за причиненный им ущерб.
По версии прокурора, Жуков разработал вредоносное ПО для хищения денег у американских компаний.
До этого из Южной Кореи экстрадировали в США россиянина Владимира Дунаева, его обвиняют в киберпреступлениях.
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