Россиянина Дубникова задержали в Амстердаме по запросу США

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Россиянина Дениса Дубникова задержали в Нидерландах по запросу Соединенных Штатов. Об этом сообщил его адвокат Аркадий Бух, передает ТАСС.

Уточняется, что это связано с обвинениями в отмывании денег в интересах киберпреступников.

По словам юриста, Дубников не намерен признавать вину. В случае признания виновным в США россиянину может грозить до 20 лет тюрьмы.

Как указал адвокат, защита намерена настаивать на том, что Дубников действовал в полном соответствии с российским законодательством и не знал, откуда пришли деньги.

Бух также подчеркнул, что обвинения американской стороны пока не предъявлены в полном объеме. Юрист уточнил, что США вправе так делать, до момента, пока Дубникова не привезут на территорию Штатов.

Ранее сообщалось, что суд в США приговорил к десяти годам тюремного заключения за мошенничество в киберпространстве россиянина Александра Жукова. Его также обязали выплатить компенсацию в размере 3,8 миллиона долларов за причиненный им ущерб.

По версии прокурора, Жуков разработал вредоносное ПО для хищения денег у американских компаний.

До этого из Южной Кореи экстрадировали в США россиянина Владимира Дунаева, его обвиняют в киберпреступлениях.