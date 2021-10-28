Южная Корея выдала США россиянина, подозреваемого в киберпреступлениях

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Из Южной Кореи экстрадировали в США россиянина Владимира Дунаева, его обвиняют в киберпреступлениях. Об этом сообщается на официальном сайте Минюста Соединенных Штатов.

"Гражданин России, проживающий в Якутии, впервые предстал перед федеральным судом после того, как его экстрадировали из Республики Корея в Северный округ Огайо, где ему были предъявлены обвинения за предполагаемые деяния в составе транснациональной киберпреступной деятельности", – говорится в сообщении.

Россиянина обвиняют в создании пакета вредоносных программ для вымогательств под названием Trickbot. Как заявила исполняющая обязанности прокурора США в Северном округе Огайо Бриджит Бреннан, это привело к заражению миллионов компьютеров по всему миру.

"Вредоносное ПО Trickbot было разработано для кражи личной и финансовой информации миллионов людей по всему миру, тем самым нанося значительный финансовый ущерб <...> инфраструктуре в Соединенных Штатах и ​​за рубежом", – сказала она.

По данным американского Минюста, Дунаеву грозит до 60 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что из Испании экстрадировали бизнесмена Ивана Вандышева, которого обвиняют в присвоении более 400 миллионов рублей при строительстве олимпийских объектов в Сочи.