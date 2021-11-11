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В мире

05:23

Суд в США приговорил россиянина Жукова к 10 годам тюрьмы за кибермошенничество

суды за рубежом

Фото: depositphotos/belchonock

Россиянина Александра Жукова приговорили к десяти годам тюремного заключения за мошенничество в киберпространстве. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте американского Минюста.

Заседание суда прошло в Бруклине в среду, 10 ноября. Уточняется, что судья Эрик Комити также обязал россиянина выплатить компенсацию в размере 3,8 миллиона долларов за причиненный им ущерб.

"Сидя за своей компьютерной клавиатурой в Болгарии и России, Жуков смело разработал и осуществил тщательно продуманное многомиллионное мошенничество против индустрии цифровой рекламы и преследовал тысячи компаний по всей территории Соединенных Штатов", – заявил прокурор США по Восточному округу Нью-Йорка Майкл Дрисколл.

Жукова арестовали в 2018 году в Болгарии. В 2019 году его экстрадировали в Соединенные Штаты, где признали виновным в мошенничестве с применением электронных средств.

Ранее сообщалось, что из Южной Кореи экстрадировали в США россиянина Владимира Дунаева, его обвиняют в киберпреступлениях.

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