Арестованный в Москве фигурант дела о госизмене оказался 21-летним астраханцем

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Глеб Вердиян, которого ранее арестовали в столице по делу о госизмене, оказался 21-летним астраханцем. Об этом сообщает РИА Новости.

На странице молодого человека в социальной сети "ВКонтакте" указано, что он родился 10 сентября 2001 года (в пресс-службе Лефортовского суда Москвы назвали такую же дату рождения) и в прошлом году завершил обучение в колледже строительства и экономики АГАСУ в Астрахани.

Опрошенные агентством юристы отметили, что Вердиян является одним из самых молодых фигурантов по данной статье в современной истории России, если не самым молодым.

7 ноября Лефортовский суд столицы удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Вердияна по делу о государственной измене. По данной статье россиянин может получить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

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