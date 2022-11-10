16:05Происшествия
Арестованный в Москве фигурант дела о госизмене оказался 21-летним астраханцем
Фото: depositphotos/alexraths
Глеб Вердиян, которого ранее арестовали в столице по делу о госизмене, оказался 21-летним астраханцем. Об этом сообщает РИА Новости.
На странице молодого человека в социальной сети "ВКонтакте" указано, что он родился 10 сентября 2001 года (в пресс-службе Лефортовского суда Москвы назвали такую же дату рождения) и в прошлом году завершил обучение в колледже строительства и экономики АГАСУ в Астрахани.
Опрошенные агентством юристы отметили, что Вердиян является одним из самых молодых фигурантов по данной статье в современной истории России, если не самым молодым.
7 ноября Лефортовский суд столицы удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Вердияна по делу о государственной измене. По данной статье россиянин может получить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.
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