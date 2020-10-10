В Москве арестовали женщину, пытавшуюся продать новорожденную дочь за 300 тыс рублей

13:17
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Преображенский районный суд арестовал женщину, которую обвиняют в продаже новорожденной дочери за 300 тысяч рублей, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-секретаря Алису Закутнюю.
"10 октября 2020 года Преображенским районным судом Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гаджиевой Луизы на два месяца, до 9 декабря 2020 года", – рассказала Закутняя.
Она добавила, что арестованная обвиняется в совершении преступления по подпункту "б" пункта "з" части 2 статьи 127.1 УК РФ.
9 октября в Москве Гаджиеву задержали. По версии следствия, она разместила в интернете объявление о продаже новорожденной дочери. В ходе переписки с покупателями она объявила цену в 300 тысяч рублей. Женщина признала вину.
Сообщалось, что ребенка отправили в больницу. Его здоровью в настоящий момент ничего не угрожает.
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