Фигуранта дела экс-депутата Госдумы Волчека приговорили к 3 годам колонии

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Бизнесмен Зураб Плиев, признавший вину в покушении на мошенничество на 1,5 миллиона евро, приговорен к 3 годам колонии. Решение вынес Пресненский суд Москвы. После оглашения приговора осужденного взяли под стражу, сообщает ТАСС.

"Плиев Зураб Израилович признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей "Покушение на мошенничество в особо крупном размере", – рассказала пресс-секретарь суда Лела Кокая.

Уточняется, что приговор может быть обжалован в апелляционной инстанции.

Зураб Плиев является бывшим бизнес-партнером экс-депутата Госдумы Дениса Волчека, обвиняемого в покушении на мошенничество в особо крупном размере.