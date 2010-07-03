Осужденную в США Осипову поместили в изолятор за отказ от пробы Манту

Фото: Harvey County Detention Center

Осужденную в США за похищение собственных детей россиянку Богдану Осипову поместили в изолятор за отказ делать пробу Манту.

Как сообщила ТАСС мать Осиповой Юлиана Филипюк, туберкулин вызывает у арестованной сильную аллергическую реакцию.

"В настоящее время связь с Даной ограничена, она находится в изоляторе города Левенворс, держат там ее 23 часа в сутки", – сказала она.

По словам матери, 23 января этого года Богдане уже делали пробу Манту, когда та находилась в изоляторе временного содержания в городе Ньютон.

Тогда "у нее была сильнейшая реакция, все распухло, было жуткое физическое состояние". Осипова попросила поднять данные, но ее поместили под карантин.

В начале июня американский суд приговорил россиянку к семи годам тюрьмы за вывоз в Россию детей в 2014 году, одним из которых на момент выезда она была беременна.

Отец добился в суде развода и предоставлении опеки. В итоге россиянка приехала в США в 2017 году одна для урегулирования споров с мужем, но была арестована ФБР.