В квартире главреда "Важных историй" провели обыск

Фото: телеграм-канал "Важные истории"

В квартире у главного редактора интернет-издания "Важные истории" Романа Анина прошел обыск.

Как сообщила ТАСС его адвокат Анна Ставицкая, он стал свидетелем по делу о неприкосновенности частной жизни.

По ее словам, у Анина изъяли все гаджеты и отвезли на допрос в столичное управление Следственного комитета (СК).

Он отказался давать показания, сославшись на 51-ю статью Конституции. В понедельник Анину предстоит новый допрос.

Сотрудники правоохранительных органов ранее обыскали московскую квартиру администратора Telegram-бота "Глаз бога".