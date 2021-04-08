В Москве задержали администратора Telegram-бота для поиска данных

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Сотрудники правоохранительных органов провели обыск в квартире администратора Telegram-бота "Глаз бога" в Москве.

После этого его увезли оттуда, предположительно, оперативники, сообщил журналистам адвокат Федор Сирош.

"Сам он успел мне сказать, что мне за ним ехать не надо. Но я все равно попробую его найти", – цитирует юриста ТАСС.

Канал "Глаз бога" предоставлял услуги по поиску контактов человека из открытых баз данных.

В марте Роскомнадзор уведомил Telegram о необходимости блокировки ботов, занимающихся сбором данных россиян.

После этого мессенджер заблокировал несколько ботов, распространяющих данные пользователей, в том числе и "Глаз бога".

Также ведомство обратилось в правоохранительные органы для установления причастных к распространению данных лиц.