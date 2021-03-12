Роскомнадзор не имеет претензий к Telegram после удаления ботов с личными данными

12 марта, 19:26
Фото: depositphotos/itchaz.gmail.com
Роскомнадзор больше не имеет претензий к Telegram после удаления нескольких ботов с личными данными пользователей. Об этом сообщает ТАСС.
На данный момент известно о блокировке пяти крупнейших ботов, собиравших личные данные пользователей. Среди них "Глаз Бога", Smart Search Bot, "Архангел", Mail Search Bot и одна из версий How To Find Bot.
Однако, как отметили в ведомстве, клон "Глаза Бога" в сети появился уже спустя час после удаления оригинала.
Ранее Роскомнадзор потребовал от Telegram блокировки ботов, которые собирают и распространяют персональные данные россиян. Соответствующее уведомление ведомство направило в администрацию мессенджера.
По сообщению Роскомнадзора, подобные действия нарушают российское законодательство о защите персональных данных, а их использование – права субъектов данных. Для установления причастных к распространению направлено обращение в правоохранительные органы.
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