МИД подтвердил задержание журналистов CNN во Владимирской области

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Корреспонденты телеканала СNN были задержаны во Владимирской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД РФ.

Уточняется, что журналисты отказались освобождать проезжую часть по просьбе сотрудников правоохранительных органов и не показали свои аккредитационные карты.

"Полицейские задержали несколько человек, в том числе вышеуказанных журналистов. Данные представители СМИ находятся в полицейском отделении до выяснения всех обстоятельств дела", – рассказали во внешнеполитическом ведомстве.

Позднее корреспондент СNN в Москве Мэттью Чэнс написал на своей странице в "Твиттере", что он и его коллеги покинули отделение полиции.

Ранее в ГУ МВД РФ по Владимирской области сообщили, что полицейские доставили в отдел внутренних дел девять человек за нарушение общественного порядка у исправительной колонии № 2 в городе Покрове, где отбывает наказание Алексей Навальный.