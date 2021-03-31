Навальный получил выговоры за нарушения в колонии

20:38
Фото: пресс-служба Бабушкинского суда
Алексею Навальному, который отбывает наказание в исправительной колонии № 2 в Покрове, объявили выговоры за несколько нарушений. Об этом сообщается на сайте Управления ФСИН по Владимирской области.
"За неоднократные нарушения, связанные с отказом осужденного выполнять обязанности дежурного по камере, за нарушение установленной формы одежды, несоблюдение распорядка дня А. Навальному комиссией учреждения вынесены выговоры", – говорится в сообщении.
В УФСИН также подтвердили, что каждый случай вынесения взысканий сопровождался разъяснительными беседами. При применении взысканий также учитываются обстоятельства нарушения, личность осужденного и его предыдущее поведение.
Ранее во ФСИН рассказали о состоянии Алексея Навального в колонии. Здоровье осужденного во время планового медицинского обследования оценили как удовлетворительное.
2 февраля Навальному заменили условное наказание на реальный срок с отбыванием наказания в колонии общего режима. Позднее Мосгорсуд в ходе выездного заседания в Бабушкинском суде признал это решение законным.
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