Конституционный суд не принял жалобу на отстранение от работы за отказ привиться от COVID

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Конституционный суд России не принял жалобу женщины из Санкт-Петербурга, которая хотела оспорить законодательные нормы, позволившие отстранить ее от работы за отказ прививаться от COVID-19. Об этом сообщается на сайте суда.

Женщину отстранили от работы без сохранения зарплаты после ее отказа от прививки, когда постановлением главного санитарного врача по городу в 2021 году была установлена вакцинация в обязательном порядке.

Она попыталась оспорить приказ о своем отстранении и добиться выплаты за время вынужденного отсутствия на рабочем месте. Заявительница посчитала, что оспариваемые нормы обязывают работодателей отстранять от работы без сохранения зарплаты и социальных гарантий сотрудников, которые в связи с эпидемиологическими показаниями были вынуждены отказаться от вакцинации.

В решении КС подчеркивается, что отстранение от работы, связанной с высоким риском инфекционных заболеваний, из-за отсутствия профилактических прививок определено защитой здоровья работников и окружающих.

В то же время норма закона об иммунопрофилактике действует совместно с положениями Трудового кодекса, ограничивающими время отстранения от работы до устранения причин.

Таким образом, положения закона, которые оспаривала женщина, являются частью правового инструмента, цель которого – предотвратить риски для жизни и здоровья граждан. То есть положения не могли рассмотреть как нарушение конституционных прав.

В удовлетворении жалобы суд отказал, поскольку она не соответствует требованиям законодательства о Конституционном суде РФ, которые определяют допустимость таких обращений.

Ранее КС защитил право граждан на компенсацию расходов за лечение, проведенное вне программы обязательного медицинского страхования.

Поводом к проверке соответствующей статьи Гражданского кодекса стала жалоба мужчины, которому при удалении зуба в одной из стоматологических клиник Владивостока сломали челюсть. Его доставили в больницу, где провели оперативное лечение с использованием металлических пластин. Их пациент оплатил за свой счет, поскольку они не были предусмотрены ОМС.

По делу районный суд признал причинение вреда средней тяжести и взыскал с медучреждения уплаченные мужчиной деньги, расходы на лечение и компенсацию морального вреда.