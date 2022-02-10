Директор школы из Чувашии, отбиравшая премии у учителей, получила условный срок

18:00
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Суд в Чувашии приговорил к условному лишению свободы на 2,5 года экс-директора школы поселка Вурнары, которая забирала у учителей часть премий. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона.
Суд признал женщину виновной в том, что с ноября 2017 года по декабрь 2020-го она требовала от сотрудников Вурнарской школы № 1 передавать ей часть премий для оплаты наложенных на нее как на должностное лицо штрафов, хозяйственных расходов и выплаты кредита ее дочери. По данным следствия, от трех учителей она получила около 150 тысяч рублей.
Подсудимая признала вину и возместила ущерб, нанесенный своим подчиненным.
Ранее первый Восточный окружной военный суд приговорил к 5 годам колонии подростка из города Канска в Красноярском крае по делу о прохождении обучения с целью осуществления террористической деятельности, создании и хранении взрывчатых средств. Еще двое фигурантов дела были осуждены на 4 и 3 года условно.
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