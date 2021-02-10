СК требует заочного ареста Волкова за призывы подростков к участию в незаконных акциях

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Следственный комитет требует заочного ареста Леонида Волкова за призывы подростков к участию в незаконных акциях. Об этом сообщает ТАСС.

"В связи с объявлением Волкова в междугосударственный розыск следователь просит избрать ему меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента его задержания на территории РФ либо с момента его экстрадиции на территорию РФ", – сказали в пресс-службе Басманного суда.

Ранее СК возбудил уголовное дело в отношении Волкова по статье "Склонение в информационно-телекоммуникационных сетях несовершеннолетних к совершению противоправных действий".

В ходе расследования следователями были установлены видеозаписи, на которых Волков обращается к несовершеннолетним с призывами участвовать в незаконных акциях.

Несогласованные протестные акции прошли в разных городах России 23 и 31 января. Сообщалось, что в отношении их участников были составлены 4,9 тысячи дел, большинство из которых – за нарушение установленного порядка организации. Всего арестованы 972 человека, оштрафованы 1 232 человека.

