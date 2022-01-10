СК завершил расследование дела об убийстве рэпера Энди Картрайта

14:37
Фото: instagram.com/kkkartrait
В Санкт-Петербурге завершили следствие по делу об убийстве рэпера Энди Картрайта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Антона Кобита.
Он подчеркнул, что обвиняемая Марина Кохал в скором времени предстанет перед судом по обвинению в убийстве своего мужа.
В прокуратуре Петербурга рассказали, что в настоящее время сотрудник ведомства знакомится с материалами дела. Отмечается, что после этого будет решаться вопрос о составлении обвинительного заключения. Затем дело поступит в суд для рассмотрения по существу.
Расчлененное тело Энди Картрайта обнаружили в квартире в Санкт-Петербурге летом 2020 года. По данным СК, жена рэпера Марина Кохал отравила его из-за супружеского конфликта, а затем планировала скрыть останки.
Сама Кохал говорила, что музыкант скончался от передозировки наркотиков. Женщина не признала вину.
В СК заявили о преднамеренном убийстве рэпера Картрайта
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