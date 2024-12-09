Суд взыскал 1,1 млрд рублей с фигурантов дела о хищении при закупке машин для ГИБДД

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Замоскворецкий суд Москвы взыскал около 1 152 091 983 рублей в качестве возмещения ущерба, который был нанесен МВД РФ в результате хищения средств при закупке машин Skoda Octavia для Госавтоинспекции. Об этом сообщает ТАСС из зала суда.

Суд признал бывшего сотрудника ГИБДД Евгения Никитенко, учредителя ООО "Движение" Сергея Кузьменко, гендиректора компании Дениса Давыдова и представителя автоконцерна Елену Яковлеву виновными по статье о мошенничестве. В связи с этим Никитенко был приговорен к 7 годам колонии, Кузьменко – к 7,5 года колонии, Давыдов – к 7 годам колонии, Яковлева – к 6 годам колонии.

По версии следствия, в 2019 году злоумышленники создали схему, согласно которой похищали бюджетные деньги, завышая стоимость на комплектующие для машин и оформляя тендеры с формальными процедурами.

Ранее управление собственной безопасности ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу задержало сотрудника ГИБДД, который брал взятки бесплатными поездками на такси. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о получении взятки. Известно, что тот бесплатно пользовался услугами двух компаний-перевозчиков. В настоящее время задержанный доставлен в следственные органы.

