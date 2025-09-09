ТАСС: суд арестовал предпринимателя Деревянко по делу о госизмене

Фото: depositphotos/YGphoto

Мещанский суд Москвы арестовал индивидуального предпринимателя Сергея Деревянко в рамках уголовного дела о государственной измене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные материалы.

В суде не стали комментировать подробности дела, поскольку оно рассматривается в закрытом режиме. По статье о госизмене Деревянко грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Арест бизнесмен пока не обжаловал.

До задержания Деревянко занимался оптовой торговлей, в том числе ювелирных изделий, а также осуществлял фермерскую деятельность.

Ранее суд в Москве оштрафовал юмориста Семена Слепакова (признан в РФ иноагентом) на 60 тысяч рублей. Причиной послужило то, что он не оплатил штраф за отсутствие маркировки иноагента в соцсетях. При этом постановление артист не обжаловал, а ходатайств о предоставлении отсрочки или рассрочки для оплаты штрафа не заявлял.

