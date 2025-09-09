Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 сентября, 05:22

Происшествия
Главная / Новости /

ТАСС: суд арестовал предпринимателя Деревянко по делу о госизмене

В Москве арестовали бизнесмена Деревянко по делу о госизмене – СМИ

Фото: depositphotos/YGphoto

Мещанский суд Москвы арестовал индивидуального предпринимателя Сергея Деревянко в рамках уголовного дела о государственной измене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные материалы.

В суде не стали комментировать подробности дела, поскольку оно рассматривается в закрытом режиме. По статье о госизмене Деревянко грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Арест бизнесмен пока не обжаловал.

До задержания Деревянко занимался оптовой торговлей, в том числе ювелирных изделий, а также осуществлял фермерскую деятельность.

Ранее суд в Москве оштрафовал юмориста Семена Слепакова (признан в РФ иноагентом) на 60 тысяч рублей. Причиной послужило то, что он не оплатил штраф за отсутствие маркировки иноагента в соцсетях. При этом постановление артист не обжаловал, а ходатайств о предоставлении отсрочки или рассрочки для оплаты штрафа не заявлял.

Читайте также


судыпроисшествия

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика