Житель Хабаровска приговорен к 15 годам колонии за осквернение могил участников СВО

Фото: depositphotos/AndreyPopov

1-й Восточный окружной военный суд приговорил 37-летнего жителя Хабаровска к 15 годам лишения свободы по делу об осквернении могил участников спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным ведомства, мужчина через Сеть вступил в организацию "Легион "Свобода России" (признана террористической и запрещена на территории РФ), чтобы оказывать украинским спецслужбам помощь в деятельности, направленной против интересов РФ.

В период с февраля 2022-го по август 2023 года злоумышленник размещал на могилах участников СВО в Хабаровске листовки с символикой организации, которые демонстрировали негативное отношение к России. Его деятельность была пресечена сотрудниками ФСБ.

Суд признал злоумышленника виновным в сотрудничестве с иностранным государством, а также в участии в деятельности террористической организации, в публичной пропаганде терроризма и в осквернении надмогильных сооружений. Первые 5 лет мужчина будет отбывать в тюрьме, а остальной срок – в колонии строгого режима.

В августе в России вступил в силу закон, согласно которому в стране вводится уголовная ответственность за осквернение воинских захоронений и иных объектов, которые увековечивают память погибших при защите Отечества или его интересов.

Закон затронет не только расположенные в России памятники, но и те мемориалы, что находятся за границей. Злоумышленникам грозит наказание до 5 лет лишения свободы или штраф в размере до 5 миллионов рублей.