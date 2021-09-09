Суд Петербурга рассмотрит дело о фейках, связанных с вакцинацией против COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Генеральная прокуратура РФ направила в Приморский районный суд Санкт-Петербурга уголовное дело о распространении ложной информации о том, что вакцина против COVID-19 создана якобы для сокращения населения России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Антона Мысливца, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 207.1 УК РФ ("Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу для жизни и безопасности граждан")", – отметили в пресс-службе.
По версии следователей, обвиняемый создал во "ВКонтакте" и на YouTube сообщество "Крамола", где в 2020 году был опубликован подготовленный по его указанию видеоролик, в котором говорилось, что в России появилась летальная вакцина от коронавируса, призванная сократить население страны. Правоохранители полагают, что это создало реальную угрозу формирования у россиян негативного отношения к профилактике, лечению и противодействию COVID-19.
Мужчина признал свою вину: он объяснил, что распространял фейки с целью повышения просмотров. Максимальное наказание, которое может грозить Мысливцу, – ограничение свободы на срок до трех лет.
Ранее Пресненский суд Москвы приговорил блогера из Таджикистана Кароматулло Джаборова к двум годам и четырем месяцам колонии общего режима за пранк в столичном метро. В 2020 году молодой человек вместе со своими товарищами разыграл пассажиров электропоезда: один из них, упав на пол, изображал судороги, кашель и удушье, другие создали панику, сообщив, что у их приятеля коронавирус.
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