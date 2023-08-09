Советник ульяновского губернатора Игорь Эдель арестован на два месяца

Фото: Следственный комитет РФ

Суд отправил под арест на два месяца советника губернатора Ульяновской области на общественных началах Игоря Эделя. Об этом рассказали в пресс-службе Ленинского районного суда Ульяновска.

"В отношении него избрана мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца – до 7 октября включительно", – цитирует ТАСС сообщение суда.

Ранее суд арестовал на два месяца главу Димитровграда Андрея Большакова.

Кроме того, городская дума приняла решение о назначении первого заместителя главы Дмитрия Цивилева исполняющим обязанности главы города вместо Большакова.

О задержании Большакова и Эделя по подозрению в получении взятки стало известно 8 августа. Уточнялось, что Большаков оказывал сопротивление, поэтому правоохранителям пришлось разбивать окна его машины.

Губернатора Ульяновской области Алексея Русских рассказал, что к работе Большакова было много претензий и вопросов, так как просьбы горожан оставались без внимания. Факта задержания при компрометирующих обстоятельствах достаточно, чтобы уволить политика по утрате доверия, объяснил глава региона. Развития следствия и решения суда для этого ждать не будут, подчеркнул Русских.



Задержанного главу Димитровграда уволят в связи с утратой доверия