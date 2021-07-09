Суд арестовал начальника отдела МВД по Егорьевску по делу о покушении на убийство

Фото: телеграм-канал "Московские суды"

Пресненский районный суд Москвы принял решение об аресте начальника отдела МВД России по городскому округу Егорьевск Олега Ермакова, задержанного 8 июля по подозрению в покушении на убийство предпринимателя. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Лела Кокая.

"Пресненским районным судом Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Олега Ермакова сроком до 8 сентября", – уточнила она.

Ранее об аресте Ермакова и его сына Александра, который является оперуполномоченным 4-го управления ОЭБиПК ГУ МВД РФ, ходатайствовал Следственный комитет.

Обоих обвиняют в подготовке к убийству двух и более лиц из собственных корыстных целей или по найму.

