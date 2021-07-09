СК попросил арестовать начальника отдела МВД по Егорьевску

Фото: МВД РФ

Следственный комитет ходатайствует об аресте начальника отдела МВД России по городскому округу Егорьевск Олега Ермакова. Об этом сообщила пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая.

"В адрес суда поступило ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до 8 сентября 2021 года в отношении Ермакова О. Б.", – сказала она, отметив, что мужчину обвиняют в покушении на убийство.

СК также просит избрать аналогичную меру в отношении оперуполномоченного 4-го управления ОЭБиПК ГУ МВД России по Москве Ермакова А. О. Обоих обвиняют в подготовке к убийству двух и более лиц из собственных корыстных целей или по найму.

Олег Ермаков был задержан 8 июля в подмосковном Егорьевске по подозрению в покушении на убийство предпринимателя. Отмечалось, что полицейский выступал в качестве посредника. В отношении него была назначена служебная проверка.