В отношении начальника отдела МВД по Егорьевску назначили служебную проверку

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В отношении начальника отдела МВД России по городскому округу Егорьевск Олега Ермакова проводится служебная проверка из-за его возможной причастности к противоправной деятельности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу подмосковного ГУ МВД России.

"Назначена служебная проверка по факту возможной причастности начальника отдела МВД России по городскому округу Егорьевск к противоправному деянию. По результатам будет принято решение в установленном законом порядке", – говорится в сообщении.

Начальник местного отдела полиции Олег Ермаков, которого подозревают в покушении на убийство предпринимателя, был задержан в подмосковном Егорьевске. По предварительной информации, глава отдела выступал в качестве посредника.

Ранее следственный комитет возбудил второе уголовное дело против бывшего замдиректора ФСИН Валерия Максименко.