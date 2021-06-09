Суд приговорил к 9 годам колонии напавшего на геев на Курском вокзале

Фото: Басманный районный суд г. Москвы

Антона Бережного, который напал с ножом на Курском вокзале на двух мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации, приговорили к девяти годам колонии. Решение принял Басманный суд столицы, сообщает ТАСС.

"Суд постановил признать Бережного виновным по статье 116 УК РФ и части 4 статьи 111 УК РФ и назначить ему наказание в виде 9 лет колонии строгого режима", – сообщили в суде.

Инцидент у главного входа на Курский вокзал столицы произошел 29 июня 2019 года. По версии следствия, Бережной с ножом напал на двух мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации – Евгения Ефимова и Романа Едалова.

Первый получил легкое ранение, второй – скончался на месте от ножевого ранения. По данным СМИ, Едалов пытался прикрыть собой друга во время потасовки. Однако в феврале 2020 года присяжные оправдали Бережного. Этот приговор в итоге отменили.

1 июня этого года суд должен был вынести новое решение, но во время перерыва Бережной вышел из здания суда и не вернулся. 4 июня Бережного арестовали.