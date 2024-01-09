Режиссера Беркович и драматурга Петрийчук оставили в СИЗО до 10 марта

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Замоскворецкий суд Москвы продлил арест до 10 марта 2024 года режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук, которых обвиняют в оправдании терроризма. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

По информации источника, в скором времени предварительное следствие по делу будет завершено, а после будет предъявлено окончательное обвинение подсудимым.

Уголовное дело по статье 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма") было возбуждено еще в начале мая.

Позднее СК РФ попросил арестовать Беркович и Петрийчук. Поводом стал поставленный спектакль "Финист – Ясный сокол", рассказывающий о женщинах, которых завербовали радикальные исламисты. Женщины вину не признают.

2 ноября Замоскворецкий суд Москвы продлил арест до 10 января режиссеру и драматургу.



Новости часа: в СК попросили продлить арест режиссера Беркович и драматурга Петрийчук