09 января, 16:05Культура
Режиссера Беркович и драматурга Петрийчук оставили в СИЗО до 10 марта
Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"
Замоскворецкий суд Москвы продлил арест до 10 марта 2024 года режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук, которых обвиняют в оправдании терроризма. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.
По информации источника, в скором времени предварительное следствие по делу будет завершено, а после будет предъявлено окончательное обвинение подсудимым.
Уголовное дело по статье 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма") было возбуждено еще в начале мая.
Позднее СК РФ попросил арестовать Беркович и Петрийчук. Поводом стал поставленный спектакль "Финист – Ясный сокол", рассказывающий о женщинах, которых завербовали радикальные исламисты. Женщины вину не признают.
2 ноября Замоскворецкий суд Москвы продлил арест до 10 января режиссеру и драматургу.
Новости часа: в СК попросили продлить арест режиссера Беркович и драматурга Петрийчук
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