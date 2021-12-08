В Белоруссии предъявили окончательное обвинение россиянке Сапеге

Фото: телеграм-канал "Желтые сливы"

Белорусские следователи предъявили окончательное обвинение гражданке РФ Софии Сапеге по четырем статьям УК Белоруссии. Об этом сообщает агентство БелТА со ссылкой на председателя Следственного комитета республики Дмитрий Гора.

"Предварительное следствие по уголовному делу в отношении Софьи Сапеги заканчивается, предъявлено окончательное обвинение по ряду статей Уголовного кодекса. Среди них – разжигание социальной вражды и розни, преступление против информационной безопасности, правил обращения с личными данными, угрозы в адрес сотрудников правоохранительных органов", – рассказал глава следственного ведомства.

Гора уточнил, что по уголовному делу также проходят бывшие сотрудники "Белтелекома", а также другие люди, способствовавшие противоправной деятельности, выкладывая персональные данные в незаконные Telegram-каналы.

Сапега летела с бывшим главным редактором признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала Nexta Романом Протасевичем рейсом Ryanair из Афин в Вильнюс 23 мая. При проверке документов в аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе за организацию массовых беспорядков. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Вместе с Протасевичем задержали также Сапегу. Изначально они содержались в СИЗО в Минске, а затем были переведены под домашний арест.

