Столичный суд оштрафовал Noize MC за нарушение закона об иноагентах

Фото: Агентство "Москва" (Noize MC признан в РФ иноагентом)/Кирилл Зыков

Кузьминский суд столицы оштрафовал рэпера Noize MC (Иван Алексеев, признан в РФ иноагентом) на 30 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах. Об этом ТАСС сообщили в судебной инстанции.

Там добавили, что Алексеева признали виновным по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ за непредоставление сведений о деятельности как иноагента в уполномоченный орган.

В июне этого года музыканта также оштрафовали на 30 тысяч рублей. В тот раз его признали виновным из-за отсутствия маркировки иноагента на двух постах на его странице в соцсети "ВКонтакте". Поводом стали две заметки с информацией о выступлениях – от 28 апреля и от 3 февраля 2023 года.

Noize MC свою вину не признал и не пришел в суд. Представитель музыканта сказал, что посты были опубликованы не на личной странице артиста, а на той, которая используется для деятельности его группы и носит название Noize MC.

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