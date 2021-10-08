Суд начал расследование дела против президента Чили после публикации "досье Пандоры"

17:40
Фото: AP Photo/Esteban Felix
Суд начал расследование уголовного дела в отношении президента Чили Себастьяна Пиньеры после публикации документов из "досье Пандоры". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
"Седьмой гарантийный суд Сантьяго допускает к рассмотрению жалобу, поданную адвокатом Луисом Рендоном против Себастьяна Пиньеры", – говорится в сообщении.
Юрист обвиняет президента в проведении несовместимых с его должностью переговоров по фактам, обнаруженным в ходе расследования журналистов.
"Важно, чтобы известные факты были тщательно расследованы, и важно, чтобы был истец, потому что расследования, проведенные прокуратурой, показали, что они не дают необходимых гарантий", – отметил Рендон.
"Досье Пандоры", которое опубликовал Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), рассказывает о якобы причастности мировых лидеров к офшорным схемам.
Так, согласно материалам, семья Пиньеры была основным акционером горнодобывающей компании Minera Dominga. В документах утверждается, что в 2010 году глава Чили продал свою долю, все финансовые операции якобы проводились через офшор на Британских Виргинских Островах.
Пиньера, в свою очередь, свою причастность к указанной в "досье Пандоры" схеме отрицает.
Всего в досье упомянуты 30 бывших и действующих лидеров стран, более 300 высокопоставленных чиновников и более 100 богатейших людей мира, среди которых – экс-премьер Британии Тони Блэр, премьер Чехии Андрей Бабиш, певица Шакира, супермодель Клаудия Шиффер и президент Украины Владимир Зеленский.
Международный консорциум журналистов-расследователей заявил, что Шакира, живущая в Барселоне с 2011 года, открывала компании в офшорных зонах, даже когда велось расследование о ее уклонении от уплаты налогов в Испании.
Опубликовано "досье Пандоры" об офшорах мировых лидеров и чиновников
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