Власти Панамы проверят фигурантов "досье Пандоры"

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Власти Панамы планируют проверить фигурантов "досье Пандоры". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство страны.

"Управление по надзору за нефинансовыми организациями начнет процесс немедленной проверки субъектов, подлежащих нашей юрисдикции, которые были упомянуты в этой публикации. Это своевременная реакция для защиты имиджа и репутации нашей страны", – говорится в сообщении.

Кроме того, МИД Панамы связался с руководителями консорциума, которые опубликовали досье и попросили избегать необоснованных ссылок.

В "досье Пандоры", которое рассказывает о якобы причастности мировых лидеров к офшорным съемам, фигурируют три бывших президента Панамы: Хуан Карлос Варела, Рикардо Мартинелли и Эрнесто Перес Бальядарес.

"Досье Пандоры" – расследование, в котором участвовали более 600 журналистов из 117 стран. Они около двух лет изучали крупнейшую в истории утечку офшорных данных – почти 12 миллионов конфиденциальных документов.

Всего в архиве упомянуты 30 бывших и действующих лидеров стран, более 300 высокопоставленных чиновников и более 100 богатейших людей мира, среди которых – экс-премьер Британии Тони Блэр, премьер Чехии Андрей Бабиш, певица Шакира, супермодель Клаудия Шиффер и президент Украины Владимир Зеленский.

Международный консорциум журналистов-расследователей заявил, что Шакира, живущая в Барселоне с 2011 года, открывала компании в офшорных зонах, даже когда велось расследование о ее уклонении от уплаты налогов в Испании.