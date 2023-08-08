Защита обжаловала приговор основателю Group-IB Сачкову по делу о госизмене

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Сторона защиты обратилась в Первый апелляционный суд с требованием пересмотреть приговор основателю Group-IB (ныне – F.A.C.C.T.) Илье Сачкову по делу о госизмене. Об этом РИА Новости сообщил адвокат осужденного Сергей Афанасьев.

"Вчера подали жалобу, будем ждать назначения рассмотрения в Первом апелляционном суде, это вряд ли случится раньше октября. В жалобе мы настаиваем на оправдании", – сказал он.

В конце июля 2023 года Мосгорсуд приговорил Сачкова к 14 годам колонии строгого режима по делу о госизмене. Под арестом, который неоднократно продлевали, ныне осужденный находился с сентября 2021 года.

В ходе судебного разбирательства сторона обвинения настаивала на 18-летнем сроке для Сачкова. На фоне приговора компания F.A.C.C.T. намеревалась обратиться по поводу решения суда к Владимиру Путину.



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