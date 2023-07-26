Суд приговорил основателя Group-IB к 14 годам колонии по делу о госизмене

Фото: телеграм-канал "Московские суды общей юрисдикции"

Мосгорсуд на заседании в среду, 26 июля, вынес приговор основателю Grouр-IB (ныне – F.A.C.C.T.) Илье Сачкову, признав его виновным в госизмене. Об этом сообщается в телеграм-канале "Московские суды общей юрисдикции".

"Суд <...> назначил ему наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и ограничением свободы на 1 год и штрафом в размере 500 тысяч рублей", – зачитал вердикт судья.

Обвинение настаивало на более суровом наказании – в виде 18 лет лишения свободы. Защита Сачкова намерена обжаловать приговор. В пресс-службе F.A.C.C.T между тем заявили, что компания обратится по поводу решения суда к президенту РФ.

Илью Сачкова арестовали в сентябре 2021 года. В отношении мужчины было возбуждено дело по статье 275 УК РФ. Его заключение под стражей неоднократно продлевалось, несмотря на обращение к Владимиру Путину с просьбой посодействовать его переводу под домашний арест.

В марте этого года стало известно, что Федеральная служба безопасности России завершила расследование уголовного дела, фигурантом которого стал основатель и совладелец компании Group-IB.



В Кремле прокомментировали арест основателя Group-IB Сачкова